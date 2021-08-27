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Son dakika: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Son dakika haberi....Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.

Son dakika: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
DHA

27.08.2021, 15:17

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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