Son dakika: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sevgili gençler,

biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.#ykstercih2021 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2021