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Haberler Gündem Suriye’den kaçan terörist Adana’da tutuklandı

Suriye’den kaçan terörist Adana’da tutuklandı

Suriye’den kaçan terörist Adana’da tutuklandı

27.8.2021

SURİYE'NİN Rasulayn kentinde terör örgütünde silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye kaçan İ.M.İ. (25) Adana'da gizlendiği evde yakalandı. İki yıl boyunca terör örgütü adına silahlı faaliyetlere katıldıktan sonra TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırdığı Rasulayn'dan kaçak yollarla Türkiye'ye döndüğü tespit edilen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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