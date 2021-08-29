"Balkanlar’da tarihten gelen mesuliyetimiz var"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Karadağ'da resmi törenle karşılandı. Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukonoviç ile kritik bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında Karadağ ile 250 milyon dolarlık ticaret hedefinde uzlaşıldığını aktardı, ikili ilişkilerin daha da pekiştirileceğini belirtti. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

GEÇ KALMIŞ BİR ZİYARET

Dost ve müttefik Karadağ'a ilk ziyaretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na Antalya'da söz vermiştim, geciktim demiştim. Artık pandemi falan dinlemeyeeğim ilk ziyaretimi yapacağım demiştim. Geldik. İyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içinde basın toplantısını yapıyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Değerli dostum Cukonoviç'e nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri çok eski zamanlara dayanıyor. Biz tarihten gelen bir sorumluluğun mesuliyeti içerisindeyiz. Karadağ'ı ilk tanıyan ülkeler arasındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki irademizi bir kez daha teyit ettik.

HEDEF 250 MİLYON DOLAR

Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Buna yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi artırmamızı sağlıyor. Türkiye Karadağ'a en çok yatırım yapan 10 ülke arasında yer alıyor. Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası konuları görüşme fırsatı bulduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ'ın Balkanlar'daki barışçıl politikalarını, tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirme gayretini takdirle izliyoruz. NATO'ya katılmasına tüm gücümüzle destek verdik.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Cukanoviç ve eşi Lidija Cukanoviç tarafından karşılandığı törende samimi görüntüler oluştu.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan için Çetinye'deki Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Cukanoviç, Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı. Erdoğan ve Cukanoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cukanoviç ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve Cukanoviç'in birbirine heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

'BU ZİYARET ÇOK YARARLI OLACAK'

İKİLİ ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karadağ Cumhurbaşkanı Cukonoviç ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ikili ilişkilerimizin gelişmesi için daha da yararlı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgeye desteğine teşekkür etmek istiyorum. Başkan Erdoğan'a tekrar ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.