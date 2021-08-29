Türk askeri gücünü dünyaya gösterdi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil'den dönen askerleri karşılama töreninde tahliye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Küresel, bölgesel ölçekte dünya barışına katkıda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saygısını, misyonunu koruduğunu kaydeden Akar, askerlere hitabında şunları söyledi: Bugüne kadar Afganistan'da önemli görevler yaptınız. 2014'ten itibaren Kabil Havalimanı'nın güvenli şekilde korumasını sağlanmıştır. Bu görevler süresinde TSK'dan yaklaşık 20 bin askerimiz görev almıştır. Mehmetçik milli, vatani görevini yerine getirmiş ve Afgan halkının sevgisini kazanmıştır. Mehmetçik, çalışkanlığınız, kahramanlığınızla çevreye hep örnek oldunuz, asil milletimizin de gurur kaynağı oldunuz. Sizler bunu hakkıyla başardınız. 25 Ağustos günü tahliye gerçekleşmiş, 8 uçak ve 2 helikopterle 48 saatten kısa bir sürede askerlerimiz ve vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Hava köprüsü kuran tüm hava kuvvetlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.

KABİL HAVALİMANI İLE İLGİLİ SÜREÇ

KABİL Havalimanı'ndaki yoğunluğa rağmen başarılı tahliye ile dünyaya bir kez daha örnek olduğumuzu söyleyen Akar, "Kabil Havalimanı'nın işletilmesine yönelik talebe Cumhurbaşkanımızın onay vermesi durumunda, destek vereceğimizi bilmelerini isteriz. Hepinize teşekkür ediyor, Afganistan'ın kahraman askerleri size bir kez daha 'hoşgeldiniz' diyorum" dedi.