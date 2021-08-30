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Başkan Erdoğan ile Prens Nahyan arasında telefon görüşmesi

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Prens Nahyan arasında telefon görüşmesi

31.08.2021, 00:48 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021, 01:35

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Prens Nahyan arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

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