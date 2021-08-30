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Haberler Gündem Bir darbe daha: 7 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Bir darbe daha: 7 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bir darbe daha: 7 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
AA

30.08.2021, 15:53 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021, 15:55

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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