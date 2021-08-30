Büyük Zafer 99 yaşında

Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Bugün yurdun dörtbir yanında zaferin 99. yılı nedeniyle Atatürk ve Türk ordusunun elde ettiği zafer bir kez daha gururla kutlanacak. Kutlamaların merkezi ise başkent Ankara olacak. Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Anıtkabir'i ziyaret etmesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmesi ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılması bekleniyor. İzmir'deki kutlamalar ise sabah 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Ardından Valilik Makamı'nda tebriklerin kabul edilmesi töreni icra edilecek. Saat 10.45'te ise, Cumhuriyet Meydanı'nda geçit töreni yapılacak. Burada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgenaral Ali Sivri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer halkın bayramını kutlayacak. Akşam da Vali Köşger tarafından saat 20.00'de Balçova Termal Otel'de kabul programı düzenlenecek. Bu arada akşam 19.45'te Gündoğdu Meydanı'nda Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Zafer Yolu Varoluş Destanı'nı sahneleyecek.