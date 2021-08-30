‘Vatana sahip çıkıp ileri taşımak görevimiz’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayım-ladı. Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Sürekli, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır çünkü bir mille-tin kaderini belirler' sözünü hatırlatarak; "İşte tam 99 yıl önce, 30 Ağustos'ta gerçek-leştirilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve kazanılan zafer bu niteliktedir. Türk Milleti o meydan-da, hürriyet ve istiklalini zapt etmek isteyenlere tarihi bir ders ver-miş, makus talihini tersine çevirmiştir. Bizim sorum-luluğumuz, kahraman ecdadın canı pahası-na var ettiği vatanımı-za sahip çıkmak, ileri taşımaktır" ifadeleri-ni kullandı.