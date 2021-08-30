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Haberler Gündem ‘Vatana sahip çıkıp ileri taşımak görevimiz’

‘Vatana sahip çıkıp ileri taşımak görevimiz’

‘Vatana sahip çıkıp ileri taşımak görevimiz’

30.8.2021

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayım-ladı. Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Sürekli, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır çünkü bir mille-tin kaderini belirler' sözünü hatırlatarak; "İşte tam 99 yıl önce, 30 Ağustos'ta gerçek-leştirilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve kazanılan zafer bu niteliktedir. Türk Milleti o meydan-da, hürriyet ve istiklalini zapt etmek isteyenlere tarihi bir ders ver-miş, makus talihini tersine çevirmiştir. Bizim sorum-luluğumuz, kahraman ecdadın canı pahası-na var ettiği vatanımı-za sahip çıkmak, ileri taşımaktır" ifadeleri-ni kullandı.

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