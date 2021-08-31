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Haberler Gündem Kenya yatırım fırsatları sunuyor

Kenya yatırım fırsatları sunuyor

Kenya yatırım fırsatları sunuyor

31.8.2021

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Kenya İle İş Yapmak" konulu toplantıda Kenya Ankara Büyükelçisi E. Korgeneral Johnson Mogoa K.Ondieki'ni konuk etti. MÜSİAD İzmir Başkan Yardımcısı ve Global Saha-Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Zekeriya Hazırbulan, "İzmir ve Kenya'nın yatırım avantajlarını en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz" dedi. Büyükelçi K.Ondieki de Kenya'nın üretime odaklandığını ve ülkeye yatırımda bulunan iş insanlarına geniş yatırım fırsatları sunduğunu belirtti.

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