Yeni Fikirtepe’de yeşil alan yüzde 70 artırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Emlak Konut eliyle başlattığı Yeni Fikirtepe projesini hayata geçirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren projede konutlar, hak sahiplerine dört yıl içerisinde etaplar halinde teslim edilecek. Projeyle bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018'de zordaki firmalardan devralınan projelerden ilkinde yaklaşık 1100 konut önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek. İstanbul'un pilot kentsel dönüşüm bölgesi olan projede vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projedeki toplam yeşil alan miktarı yüzde 70 oranında artırıldı. Devlet güvenceli örnek projede kesintisiz yeşil koridorlar, geniş parklar ve sosyal donatılar yer alacak.

DAHA FAZLA PARK ALANI

Dev projede daha sağlam ve güvenli konutların yanı sıra sosyal ve yeşil alanların miktarı da artırıldı. Bu kapsamda önceki planda 101 bin 693 metrekare park alanı yer alırken, bu oran yapılaşma alanı değiştirilmeden yeni planda 173 bin 620 metrekareye çıkartıldı. 8 milyar lira değerindeki projede Emlak Konut GYO hazırlık ve ihale sürecini yürütüyor. Bölgede ihalesi biten ve ruhsatı alınan alanlarda ise inşaat çalışmaları başladı. Kira yardımı Fikirtepe'de 1.500 lira olacak.