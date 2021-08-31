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Haberler Gündem Zirvede zafer kutlaması

Zirvede zafer kutlaması

Zirvede zafer kutlaması

31.8.2021

MİLAS Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (MİDOSK) tarafından geleneksel hale getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı yüksek irtifa tırmanış etkinliği bu yıl Bafa Beşparmak Dağları'nın en yüksek zirvesi olan Latmos Tekerlektepe'de gerçekleştirildi. Zirveye tırmanan dağcılar adına konuşan Kulüp Başkanı Baki Çetinkaya, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı her yıl geleneksel olarak yurdumuzun değişik zirvelerinde kutluyoruz. Milas Dağcılık ailesi olarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

VOLKAN YILDIZ

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