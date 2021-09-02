Bakan Koca açıklama yapıyor

Bilim Kurulu Toplantısı sona ererken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda ele alınan konulara ve salgındaki son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sizelere aşı programımız başlarken tünelin ucundaki ışık göründü demiştim. Bugün tünelin çıkışı görülüyor diyebilirim. son 4 haftalarda vaka sayılarında artışın özellikle aşı olmamış kişlerden kaynaklandığını belirtmiştim.

Bugün itibariyle 500 bine yakın olan aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaışık yüzde 90'ını da tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.

Salgın hastalık sebebiyle gençlerin eğitiminin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür. Endişesi olan velilerimiz olabilir. Eğer böyle düşünüyorsak önce veliler olarak bizler tedbirlere uymalıyız. Günlük hayatla tedbirin çelişmediğini göreceğiz. Bu dönemde öğretmen ve öğrencileri örnek alacağız, veliler olarak da örnek olacağız. Hep birlikte çaba gösterirsek zil sesinden sonra alarm sesi gelir diyenleri haksız çıkarırız. Öğretmenlerin motivasyonu hepimizden büyük olacak.