Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 3 Eylül Cuma vaka tablosu

Koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var." dedi.

GÜNLÜK TABLO

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 79.26 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 79.26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61.18 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 96 milyon 378 bin 383'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı