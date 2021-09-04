  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem HDP’ye Türk bayrağı

HDP’ye Türk bayrağı

HDP’ye Türk bayrağı

4.9.2021

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi üçüncü yılına girdi.

DÜN teröre karşı yürüyüş yapan aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Annelerin isyanı PKK'yı yenecek" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

HDP’ye Türk bayrağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.