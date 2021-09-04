ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi üçüncü yılına girdi.
DÜN teröre karşı yürüyüş yapan aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Annelerin isyanı PKK'yı yenecek" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
HDP’ye Türk bayrağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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