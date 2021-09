"Bunca musibetin altından sadece biz kalkabilirdik"

Başkan Erdoğan, ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdiklerini belirterek, "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelseydi emin olun, ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama Allah'ın lütfuyla biz kalktık" dedi.

369 MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

Son 19 yılda denizcilikte tersane sayısını 37'den 84'e, yat bağlama kapasitesini de 8 bin 500'den 18 bin 545'e yükselttiklerini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: "İletişim teknolojilerinde 2002 yılında sadece 3 bin olan geniş bant abone sayısı bugün 84 milyona, elektronik devlet kullanıcı sayısı ise 56 milyona ulaştı. Çevre ve şehircilikte 79 ilde 61 milyon metrekarelik alanda 369 adet millet bahçesi projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık. TOKİ eliyle ülkemize toplam 1 milyon 100 bin konut ürettik ve 2 milyon 500 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Tarımda 2002 yılında 37 milyar lirayı bile bulmayan tarımsal gayri safi yurtiçi hasılamız, geçtiğimiz yıl 333 milyar lirayı geçti. Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Orman varlığımızı 2002 yılındaki 21 milyon hektar seviyesinden aldık, 23 milyon hektara çıkardık."

'HER MÜCADELEYİ KAZANDIK'

"Ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik" diyen Erdoğan, "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelseydi emin olun, ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama Allah'ın lütfuyla biz kalktık. Şimdi bütün bu felaketleri bir an önce inşallah temizleyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu millet, büyük bir millettir. Rize'nin uşakları, Allah'ın izniyle bu muhaliflere, bu ana muhalefete, bu terör örgütünün artıklarına pabucu bırakmaz. Hamdolsun, girdiğimiz her mücadeleyi kazandık. Bundan sonrasında da kazanacağız" diye konuştu. Erdoğan, konuşmasının ardından Rize merkezindeki Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bulunduğu bölgeye canlı bağlanarak temel atma törenini gerçekleştirdi.

SİVAS KONGRESİ MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Türk milletinin bağımsızlığından, bayrağından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden kararların alındığı Sivas Kongresi'nin, Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Her türlü imkansızlık arasında Sivas Kongresi'nde ortaya konulan irade ve azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır. Biz de bugün her adımımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLİM İNSANI YILMAZ'IN CENAZESİNE KATILDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vefat eden Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Kurucusu, Güneysu Merkez Camii emekli vaizi Osman Yılmaz'ın (76) cenazesine katıldı. Erdoğan geceyi geçirdiği Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki konutundan dün öğle saatlerinde çıkarak bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Osman Yılmaz'ın cenazesine katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazına Erdoğan'ın yanı sıra oğlu Bilal Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize Valisi Kemal Çeber ile çok sayıda vatandaş katıldı.