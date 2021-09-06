  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem 6 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı

6 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 327 kişi sağlığına kavuştu.

6 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı

06.09.2021, 21:06 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021, 21:14

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.


"NİHAİ ÇÖZÜM AŞI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

6 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.