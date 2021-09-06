6 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.





"NİHAİ ÇÖZÜM AŞI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız." ifadelerini kullandı.