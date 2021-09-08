MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu."
Bugün 17 terörist daha etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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