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Bugün 17 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğunu bildirdi.

Bugün 17 terörist daha etkisiz hale getirildi

08.09.2021, 17:36

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hale getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu."

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