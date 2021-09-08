Darbeci generalin oğlu Faruk Terzi aranıyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda İzmir merkezli 42 il ve KKTC'de hakkında gözaltı kararı verilen 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i askeri okul öğrencisini yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 137 kişi yakalandı. Gözaltı kararı verilenler arasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi Faruk Terzi de bulunuyor.

'HEP ZAYIF NOT ALIYORDU'

Öte yandan, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu askeri okul öğrencisi Faruk Terzi'nin hakkında bir itirafçının ifadesi de ortaya çıktı. İtirafçının ifadesinde, aynı sınıfta olduğu Faruk Terzi'nin derslerinin kötü olduğunu fakat bütünlemeye sokulmadan derslerden geçirildiğini söylediği öğrenildi.

YÖNETİM KORUMUŞ

İtirafçı verdiği ifadede Faruk Terzi'nin okul yönetimi tarafından korunduğunu da dile getirerek, "Bu toplantılara zaman zaman Serkan abi de geliyordu, geldiğinde genelde okulda sıkıntı ve sorunumuzun olup olmadığını, derslerimizin nasıl gittiğini sorup okulda kendini açık eden cemaat mensubu öğrenci ve subayların olup olmadığını soruyordu, ben şahsım adına kimseyi bilmediğimi söylüyordum. Darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğunu sonradan öğrendiğim F.T'nin matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak geçiriliyordu, ayrıca cep telefonu yakalattırıyordu ceza almıyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu" dediği öğrenildi.

137 KİŞİ YAKALANDI

İZMİR merkezli 42 ilde 214 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 137 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli bir şekilde çalıştığı bildirildi. Ayrıca, darbeci general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin firari olduğu ve yurt dışına çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.