"Kabil Havalimanı konusunda ABD ve Katar’la çalışıyoruz"

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve bölge gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Afganistan'la ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Kabil Havalimanı güvenliğini Afgan güçleri dışarıda sağlayabilir; fakat içeride uluslararası toplumun güvenebileceği bir yapı gerekiyor. Havaalanının işletilmesi konusunda Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, Taliban'ı tanıma konusunda aceleci olmamak gerektiğini kaydederek, "Bizim Afganistan gibi bir ülkeden tamamen çıkmamız yanlış olur. Göç konusunda da işbirliği öneriyoruz. Sınırda aldığımız tedbirler her geçen gün artıyor. Daha fazla göçmen yükünü kaldıramayız. İran'dan tedbir almasını istiyoruz" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE'NİN dış politikadaki başlıklarından da bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bir sorunumuz yok. Uluslararası ilişkilerde kalıcı düşmanlık ve kalıcı dostluk yoktur. Karşılıklı adımlar atılarak ilişkiler normalleştirilebilir. Cumhurbaşkanımız ve ben karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdik. Sonuç itibarıyla olumlu bir ivme var. Böyle devam ederse ilişkiler rayına girer. Suudi Arabistan ile de görüşmeler sürüyor. Onlarla ilişkilerimiz de yeniden rayına girebilir. Onlar bazı meseleleri büyüterek Türkiye'ye karşı olumsuz bir tavrı oldu" diye konuştu

'MISIR İLE KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATANABİLİR'

MISIR'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde bir heyetin Türkiye'de bulunduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, görüşmeler sonrası karar verilirse karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda gerekli adımlar atılabileceğini ifade etti. Deniz yetki alanları ile ilgili onlar da isterse müzakerelere başlanabileceğini bildiren Çavuşoğlu, "Ekonomik ilişkimiz her geçen gün artıyor" ifadesini kullandı.