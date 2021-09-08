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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?

Son dakika haberi...Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası Bakan Koca, saat 18.00'de basın açıklaması yapacak. Toplantıda yeni kararlar alınacak mı? İşte detaylar...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?

08.09.2021, 12:44

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Toplantının gündeminde vaka sayıları, aşı çalışmalarında son durum ve aşılamada gelinen nokta olacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 638 OLDU

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 304 bin 864 testte 23 bin 638 vaka tespit edildi. 274 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 304 bin 864 testte 23 bin 638 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 274 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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