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Haberler Gündem El Bab’da şehit olan Yiğit’e 6 aylık oğlundan son veda

El Bab’da şehit olan Yiğit’e 6 aylık oğlundan son veda

El Bab’da şehit olan Yiğit’e 6 aylık oğlundan son veda

9.9.2021

Suriye'nin El Bab kentinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin çocukları 7 yaşındaki Dila ile 6 aylık Melih de yer aldı. Törende şehidin kardeşi Merve Yiğit'in 6 aylık yeğeni Melih'i babasının tabutunun yanına getirdiği esnada gözyaşları sel oldu.

KANI YERDE BIRAKILMADI
Fırat Kalkanı bölgesindeki saldırının ardından operasyonlar hız kazandı. Yapılan son operasyonda saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi. Önceki gün de saldırının hemen ardından yapılan operasyonda 2 terörist öldürülmüştü.
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