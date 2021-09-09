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Haberler Gündem Rumlardan Mustafa Kemal'e saygısızlık

Rumlardan Mustafa Kemal'e saygısızlık

Rumlardan Mustafa Kemal’e saygısızlık

9.9.2021

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığı, orta eğitim öğretmenlerine "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını yırtma talimatı verdi.

ÇOK SAYIDA TEPKİ VAR
ALINAN bilgiye göre, öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada, "Türkiye'nin en büyük kahramanı" başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor. Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas da Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istedi. Olaya öğretmenlerin yanı sıra, Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Milletvekili Aristo Damianou da sert tepki gösterdi. Damianou, "Bazı parlak beyinler Atatürk'ü (sanki yokmuş gibi) silmeye karar verdi. Frida Kahlo ve Diego Rivera da gitti" dedi.

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