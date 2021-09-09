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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC ve '100 milyon doz' paylaşımı!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC ve '100 milyon doz' paylaşımı!

Son dakika haberi....Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan TURKOVAC ve ’100 milyon doz’ paylaşımı!

09.09.2021, 15:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 milyon doz aşı sayısının aşılmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." dedi.

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