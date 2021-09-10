486 okul servisi trafikten men edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleştirildi.

ARANAN 996 ŞAHIS YAKALANDI

41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda; 56 bin 783 okul servis aracı, 26 bin 576'sı okul çevresi olmak üzere 41 bin 559 umuma açık yer denetlendi. Denetimlerde; kurallara uymayan 2 bin 441 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 996 şahıs yakalandı.