Başkan Erdoğan’dan MÜSİD’ın 26. Olağan Genel Kurulu’nda önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bir iş adamları derneği olan MÜSİAD çok daha büyük bir vizyonlar yola çıkmıştır.

Ülkemizdeki iş insanlarımız tarafından kurulan pek çok dernek vardır. MÜSİAD'ı onlardan ayıran milletimizi kucaklaması, milletimizin de sahiplenmesidir.

Ülkemize her alanda değer katan MÜSİAD çatısı altında hizmet vermiş herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yeni yatırım ihtiyacının giderek arttığı dönemde MÜSİAD ile iş birliği son derece önemlidir. Ticaret ve yatırım alanında önümüzdeki günlerde MÜSİAD ile daha yakın çalışmayı planlıyoruz.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız. Milletimizin fedarlığı sayesinde vatanımızı korumayı hamdolsun başardık. Üzerimize binen yükün ağırlığı altında ezilmemeye çalışıyoruz. Anadolu topraklarını bize çok görenler milletimizi buradan kazıyıp atmak için çok uğraştılar.

Dünya yeni bir dönemin eşiğindedir. Güç dengeleri ve küresel planlamalar değişiyor. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak, en ön tarafta hak ettiği yeri alacaktır.

"TÜRKİYE ARTIK SÖZ SAHİBİ, BU TARTIŞILMAZ"

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjide, spordan sosyal desteklere kadar her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun bir Türkiye var. Her alanda yatırımlarla ülkemizi donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk. Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tarzlarını hortlatmak isteyenler de yok değil. Ama başaramayacaklar, izin vermyeceğiz. Artık her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun zemine sahip bir Türkiye var. Türkiye artık söz sahibi, bu tartışılmaz.

Tüm önemli küresel platformlarda Türkiye'nin bir yeri ve ağırlığı vardır. BM'den G-20'ye kadar ülkemiz adından söz ettiren bir ülke konumundadır. Üstelik bu başarıları ülkemiz gizli/açık nice ambargolara rağmen ortaya koymaktadır. Geçmişte kaçırdıklarımıza 'ah vah' etmenin değil geleceği yakalamanın peşindeyiz. Hedeflerimizi buna göre güncelliyoruz.

SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİLİK

İHA'yı biz üretir hale geldik, SİHA'yı üretir hale geldik. Şimdi AKINCI denilen TİHA'nın en üst segmentini, dünyada ilk 3'e gireni üretir hale geldik. Azmin, inancın önünde engel teşkil etmiyor. Bunlarla beraber mühimmatları da Türkiye kendisi yapar hale geldi. Bunlar Türkiye'nin savunma sanayiinde konumunu değiştirdi. 2023 hedeflerimize, maruz kaldığımız sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz.

Terörle mücadelede önemli bir mesafe kat ettiysek bunlar sayesinde oldu. Diyarbakır'da benim vatandaşım gecenin geç saatlerine kadar sokaklarda dolaşabiliyorsa işte bunlarla oldu. Cudi'de, Gabar'da böyle, yurt içi ve yurt dışında böyle.

"2053 VİZYONUMUZU ŞEKİLLENDİRECEĞİMİZ BİR DÖNEME GİDİYORUZ"

Gençlerimize bırakacağımız bir vasiyetimiz var. 2053 vizyonumuzu şekillendireceğimiz bir döneme yavaş yavaş gidiyoruz. 3 bin 500 mühendis AKINCI eserinin sahibiydi. Gece-gündüz demeden çalıştılar, gayret ettiler. Yılmadan, durmadan çalışıyorlar.

Bu nesil inşallah 2053'te çok farklı olacak. Karşımda MÜSİAD'ı da bu neslin büyükleri olarak görüyorum. Türkiye'yi bu yoldan geri çevirmeyede kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle hep daha iyiye gidecek mutlaka hedeflerimize ulaşacağız.