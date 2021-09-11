Çarşaflı Türk kadınına zincir vurdular

Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla önceki gün CHP'li Edremit Belediyesi tarafından tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın konuşmasının ardından gösterilere yer verilen kutlama programında canlandırılan müsamere büyük tepki çekti. Belediyenin izniyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) törendeki kurtuluş müsameresinde skandal bir gösteri yaşandı. Üzeri siyah çarşafla kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açıp kadının özgürleşmesiyle tamamlanan temsile vatandaşlar tepki gösterdi.

AK PARTİLİ TUNA'DAN TEPKİ

AK Partili Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, oyunda genç kızın üzerinin siyah çarşafla kapatılıp zincire vurulduğunu gördükten sonra, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek" diye sert tepki göstererek tören alanından ayrıldı. Tuna, gösterdiği tepkinin ardından yaşananları Yeni Asır'a anlattı. Bu skandal gösteriye protokolden tepki gösterilmesini beklediğini kaydeden Tuna, "Tepki gösterilmeyince sunucunun yanına gittim ve 'Bu manzarayı buradan muhatapları kimse derhal kaldırsınlar. Türk kadını hiç bir zaman diz çökmemiştir ve zincire de vurulmamıştır' dedim. Bu ülkenin kadınları, anaları, bacıları Kurtuluş Savaşı'nda çocukları sırtlarında mermi taşıdılar. Bu yapılan Türk Kadınına hakarettir" diye konuştu. Yaşanılan skandal olay ile ilgili AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Yeni Asır'a konuştu.

Olaya tepki gösteren AK Partili Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna (sağdaki) ile AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Yeni Asır'a konuştu

"28 ŞUBATVARİ BİR MİZANSEN'

Çok art niyetli ve 28 Şubat'ı hatırlatan bir mesajın milletin önüne konulduğunu ifade eden Canbey, "28 Şubatvari anlayışları hiçbir şekilde kabul edebilmemiz mümkün değil. Türkiye artık özgür bir ülke. Bu milletin değerleriyle savaşanlarla ve bu zihniyetlerle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Böyle bir olayla karşı karşıya kalmış olmaktan son derece üzgün olduğunu kaydeden Canbey, "Ne yazık ki halen daha 28 şubatvari zihniyetlerin canlı olduğunu dün Edremit'te bir kez daha görmüş olduk. Belediye Meclis Üyemiz Murat Bey'in verdiği tepki son derece haklı ve yerindedir. CHP'li belediye ile ÇYDD bu mizanseni ayarlamış. Ama milletimizin tepkisiyle karşılaştılar. Biz bu tip mizansenlere bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

YAŞANAN skandal olayın ardından Balıkesir Valiliği de hemen soruşturma başlattı ve ilçe Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Programın uygulanması esnasında ortaya konulan, Kurtuluş Töreni'nin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür. Kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir. Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı da merkeze çekilmiştir" denildi.

SUAT SALGIN