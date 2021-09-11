Derin ABD’nin oyununu Türkiye bozdu

Derin ABD, şimdi Afganistan'daki başarısızlıklarını gizlemek üzere yine 'ONURLU ÇEKİLİŞ' tezgahlarına soyundu. Derin ABD beyni Kissinger'in "Diplomasi" isimli meşhur bir kitabı var. Kissinger 'Süper Güç/ Devlet' tanımındaki parametreleri şöyle sıralıyor:

1) Büyük bir ekonomi

2) Global bir askeri güç

3) Kuvvetli bir ulusallık duygusu

4)Uzun vadeli stratejik planlara göre yürütülecek bir dış politika (Uzun vadeli planlara göre adam yetiştirilmesi) 5)Coğrafyalara göre çok uzun süreli KÜRESEL bir dış politika yürütme geleneği.

Derin ABD Beyni Kissinger'in belirlediği temellere oturtulan ABD politikaları, KURGULANMIŞ 11 EYLÜL'ÜN, 21'İNCİ YÜZYIL VERSİYONU olarak karşımıza çıktı.

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ'ne göre, 11 Eylül 2001 saldırılarını bahane eden Derin ABD, önce Afganistan'ı, sonra Irak'ı işgal etti. Cumhuriyetçi Bush ve Neo-Con kadrosu, Müslüman dünyaya çöktü. Neo-Con Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice "22 Müslüman ülkenin sınırlarını değiştireceğiz" dedi. Irak, Suriye, Libya, Yemen, Sudan bölündü. Bu liste içinde Türkiye de vardı.

Derin ABD(Avrupa) planlarını çok iyi okuyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye, Suriye-Irak harekâtlarıyla Kuzey Irak-Kuzey Suriye-Akdeniz, ABDİsrail( PKK Uydu kantonları) koridorunu parçaladı. Pençe harekâtları ile PKK'nın Kuzey Irak yapılanmasını kırdı, Libya, Azerbaycan, Doğu Akdeniz stratejileri ile Derin ABD(Avrupa) tezgahlarını bozdu.

ONLARDA SENARYO BİTMEZ

Ve, Afganistan'da ABD YENİLDİ. Derin ABD Afganistan'da yenilmiştir. "ABD/Batı yenilmez" diyenlerin gözüne bu gerçeği sık sık sık sokmakta büyük yarar var. Derin ABD'de senaryo bitmez. Gölge CIA Rand ve Stratfor şimdi harıl harıl çalışıyor. "Onurlu çekiliş", "ABD'nin B planı" laflarını analizlerini çok okuyacağız. ABD beyinleri elbette Afganistan'dan çekiliş üzerine yeni senaryolar koyacak. Bunu nereden biliyoruz?



15 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de kabul edilen NATO-2030 STRATEJİSİ'nden. Çin ve Rusya, NATO'nun birinci düşmanlarıdır. Yani ABD-Avrupa(NATO) Çin'e yönelik stratejiler kurgulayacak ve uygulayacak. ABD'nin çekilişinden sonra, ÇİN tüm gövdesiyle Afganistan'da olacak. Çünkü, ÇİN'in 21'inci yüzyıl projesi, 'BİR YOL-BİR KUŞAK' yeni İpek Yolu planlarında Afganistan çok önemli bir konumda. Peki, bu gerçek karşısında ABD-Avrupa(NATO) ne yapabilir? ABD'nin bu yenilgiden sonra resmi güçlerini çekip, gayri resmi kuvvetlerini bölgeye sevk etmek, Orta Asya'da(Afganistan) kaosu tetiklemek, Afganistan bu konuda hedeftir, kaos oluşturup, o kaosu tırmandırmak, ÇİN'e yönelik zemini kullanmak.

SONUÇ

ABD eski gücünü kaybederken Çin adım adım dünya ekonomisine damga vurmaya başladı. Askeri anlamda da Asya-Avrupa ülkesi Rusya da gücünü tahkim ediyor. Önümüzdeki yılların en önemli parametrelerinde, 2 JEOPOLİTİK HAT çok sıcak gelişmelere sahne olacak.

1) ABD-Avrupa'ya (NATO-2030 Stratejisi) göre, düşman belirlediği Çin ve Rusya ile bu iki ülkenin geliştirdiği Şangay Beşlisi'nin küresel senaryolarının çarpışmaları, ayak oyunları, sahte bayrak operasyonları...

2)Doğu Akdeniz-Kıbrıs ve Yeni Ortadoğu senaryoları... BÜYÜK TÜRKİYE, BU İKİ JEOPOLİTİK HATTA (ORTA ASYA'DA TÜRK VE AKDENİZ'DE ETKİN POZİSYON) BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL AKTÖR OLARAK YER ALMAKTADIR. EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, BİR OLMAK, İRİ OLMAK, DİRİ OLMAK VE HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLMAKTIR...