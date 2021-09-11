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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka durumunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bunları; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olarak sıralayan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka durumunu paylaştı

11.09.2021, 12:10 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021, 12:17

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı.

Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." ifadelerini kullandı.

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