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Haberler Gündem AFAD’ın yeni başkanı Yunus Sezer oldu

AFAD’ın yeni başkanı Yunus Sezer oldu

AFAD’ın yeni başkanı Yunus Sezer oldu

12.9.2021

BAŞKAN Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, deprem, orman yangını ve sel felaketleri sonrasında toplumsal yaraları saran AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Evli ve 3 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilen Sezer, 26 Ekim 2018'de Kırıkkale Valiliğine atanmıştı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ile Ertuğrul Soysal getirildi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına da Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı.
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