Kahramanlarımız uğurlandı

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında düzenlenen alçak saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Saldırı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İntikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir" denildi. Bakan Hulusi Akar da, şehit Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir'le ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

VALİ TESELLİ ETTİ

2 şehit askerden Ramazan Demir'in (23) cenazesi, dün memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene ağabey Havacı Uzman Çavuş Mehmet Ali Demir üniformasıyla katıldı. Demir'i Vali Coşkun teselli etmeye çalıştı.

"ALLAH'IM SEN ŞEHİTLİĞİ NASİP ET"

ŞEHİT Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin (24) cenazesi ise memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Şehit için Kalem Kırdı Camisi'nde tören düzenlendi. Törende, şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Sevinç Oğuz, annesi Suzan, babası Faruk ile kardeşleri İsmail, Enes ve Mustafa Ensar Sınırtepe, tabuta ve şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin asker elbisesi ile törene katılan Sevinç Oğuz Sınırtepe, "Dimdik ayaktayım. Ağlayıp onları sevindirmeyeceğim. Seni hep bekleyeceğim" dedi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kartal Şehitliği'ne defnedildi. Şehit Sınırtepe'nin, Kayseri'de 2016'da 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından, sosyal medyadan, "Allah'ım, sen bize şehitliği nasip et" mesajıyla bir fotoğrafını paylaştığı öğrenildi.