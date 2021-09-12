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Haberler Gündem Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

12.9.2021

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye hududunun sıfır noktasında toplantı yaptı. 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki toplantıda Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki hain saldırıda şehit olan 2 kahraman askere rahmet, gazilere şifa diledi.

1926 TERÖRİST ETKİSİZ
SALDIRIDA yaralanan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Akar, "Haince, alçakça bir saldırı sonucu arkadaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak" dedi. Konuşmasında bu yılın başından itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1926 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir şiddet, tempo ve taarruzi bir ruhla devam edecek. İnşallah Mehmetçik en son teröristi etkisiz hale getirerek terör belasından milletimizi kurtaracak ve hudutların güvenliğini sağlayacak. Hudutlarımızın güneyinde terör koridoruna müsaade etmemiz söz konusu olamaz" diye konuştu.

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