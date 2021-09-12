Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Gençlere nasihatler de veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

SİZLERLE ULAŞTIRACAĞIZ

MÜSİAD'ı gerçek anlamda ülkenin tamamını kapsayan bir STK olarak görüyoruz. Ülkemizin ticaret ve yatırım alanındaki küresel iddialarını hayata geçirme hususunda MÜSİAD ile önümüzdeki dönemde daha yakından çalışmayı planlıyoruz. Bu işbirliğinin hayati olduğu bir gerçektir. Türkiye'yi inşallah 2023 hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız. İnsanlığın en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Anadolu'yu bize çok görenler milletimizi kazıyıp atmak için uğraştı. Dünya bilim ve teknoloji devri yaşarken biz tüm mücadelemizi iç çekişmelere harcadık. Büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Türkiye bu defa treni kaçırmayacak. En ön tarafında hak ettiği yeri alacak. Türkiye geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve altyapı üstünde geleceğini inşaya odaklanmış durumda.

ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ

Türkiye hedeflerine kilitlenmiş vaziyette. Bu tabloyu tersine çevirmek için uğraşanlar yok değil ama başaramadılar. 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz. Bölgemizdeki her meselede Türkiye söz sahibidir, bu artık tartışılmaz. Tüm önemli küresel platformlarda Türkiye'nin kaydadeğer yeri vardır. Biz şu anda geleceği yakalama peşindeyiz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Savunma sanayii başa olmak üzere Türkiye kendi markalarını yaratmaya başlamıştır.

'BU MİLLET İÇİN BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR'

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz vizyon dedikçe, yatırım, üretim, istihdam dedikçe birileri hiçbir temeli olmayan ifadeler kuruyor. Ekonomide tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma takip ediyoruz. Büyüme, istihdam, ihracat rakamları ortada. Bizim bu ülke, bu millet için büyük hayallerimiz var."

'GENÇLERE VASİYETİMİZ VAR'

KONUŞMASINDA oğul Bush ile aralarında geçen diyaloğu da aktaran Erdoğan, "Oğul Bush'u ziyaret ettiğimde kendisine 'İHA neden vermiyorsunuz?' diye sordum. O zamanlar İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri alıyorlardı. Şu anda Diyarbakır'da vatandaşlarım gecenin geç saatlerine kadar rahatlıkla dolaşıyor. Bundan sonraki süreç daha da huzurlu olacak. Evlatlarımıza bırakacak bir vasiyetimiz var. 2053 hedeflerimizi yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz. 3500 mühendis genç Akıncı'nın sahibiydi. Gece gündüz demeden çalıştılar, bu eserleri ortaya çıkardılar. Yılmadılar hala çalışıyorlar. Bu yarışı artık önde götüreceğiz. Türkiye'yi hedeflerine giden yoldan saptırmaya kimlerin gücü yetmeyecek" dedi.