4 eve şehit ateşi düştü

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı kurtarılamadı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. Böylece saldırıda şehit düşen asker sayısı 3'e yükseldi. Şehit Turgay Abacı, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.





TACİZ ATEŞİ AÇILDI

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde ise, teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem (23), kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidin naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı.