Kapanan okul yok 200 sınıfta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatarak, bugüne kadarki süreçte Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan hiçbir okulun olmadığını söyledi. Özer, "Bir haftayı geride bıraktık. Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57 bin 108 okulumuz eğitim öğretim faaliyetinde aktif olarak yer almaktadır. Bugün itibariyle geçen haftalık eğitim süreci içerisinde Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır" dedi.



EĞİTİM 'UZAKTAN' OLACAK

Özer, okul bazında kapanma olmadığını ancak sınıfsal olarak uzaktan eğitime geçilen yerler olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 200 civarında sınıfımız, Kovid- 19 vakası nedeniyle ya da yakın teması nedeniyle eğitim öğretime 14 gün ara verip dijital platformlar üzerinden eğitim öğretime devam etmektedir" diye konuştu.

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