Başkan Erdoğan’dan Sakarya Zaferi’nin yıldönümünde 2023 mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada tarihi zaferin öneminden milletin iradesine kadar önemli konulara değindi. Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferlerin başkenti tehdit eden düşman saldırısının önüne geçtiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Kahraman ordumuz düşmana 'dur' diyerek İstiklal'le sonuçlanacak Büyük Taarruz'un müjdesini bu bölgede vermiştir. İstiklal Harbi'mizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi gazilerimizi rahmetli, minnetle yad ediyorum" dedi.





'SİNSİ OYUN VE DARBELER'

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki büyük kalkınma heyecanının daha sonra yerini taklitçi ve teslimiyetçi zihniyete bıraktığından bahseden Erdoğan, "Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte vesayetin sinsi oyunlara ve darbelerin yol açtığı hasarlara rağmen milletimiz demokrasi ve kalkınma istikametinde ısrarcı bir tutum ortaya koymuştur. Geçtiğimiz dönemde ülkemizin nispi bir istikrar ve güven ikliminde ne büyük başarılara imza atabileceğini ispat ettik. Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne sosyal mühendislik hesaplarının, ne terör örgütlerinin, ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik" ifadelerini kullandı.



'KÜRESEL BİR BAŞKALDIRI'

Başkan Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin 2023 hedefine de değindi. "2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeri geldiğinde kanımızla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabullendirdik. Her alanda asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında, milletimizin uzunca süredir yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları da attık. Ülkemizi dünyanın yaşadığı büyük dönüşümleri, vaktini ve enerjisini kendi iç mücadeleleri ile heba eden bir konumdan her alanda potansiyelini en üst seviyede kullanabilen bir yere geldik. Dört bir tarafımızdan çekiştirildik, taciz edildik, tüm bu engelleri Allah'ın yardımı ile aşarak bugün bulunduğumuz yere ulaştık. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancıları yaşadığı dönemde Türkiye olarak sahip olduğumuz imkanlardan aldığımız güçle yönümüzü hep geleceğe dönüp oraya doğru yürüyoruz" açıklamasını yaptı.



YERLİ OTOMOBİL TOGG 2022'DE BANTTAN İNECEK

ANKARA Polatlı'daki Şişecam Fabrikası'nın yeni üretim hattı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. Buradaki konuşmasında Şişecam'ın Türkiye'nin en prestijli markalarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "Polatlı Üretim Tesisi Şişecam küresel vizyonunun yeni halkasını oluşturuyor. 1 milyarlık bu ilave yatırımla düz cam kapasitesini 2 milyon tona çıkardı. 540 bin tonluk hacmiyle Avrupa'nın en büyük düz cam üretim tesisidir. Türkiye artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir ülke oldu. Ekonomide tarihi adımlar attık. Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranının yüze 1'in altından aldık yüzde 5 seviyesine getirdik" dedi. Yerli otomobil TOGG'un 2022'de banttan ineceğini de kaydeden Erdoğan, Polatlı'ya bir tarım üniversitesi kurulması için çalışmalara başladıklarının da müjdesini verdi.



DİYANET'E DESTEK MESAJI

BAŞKAN Erdoğan, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile telefonda görüşerek, katılımcılara hitap etti. Erdoğan buradaki mesajında, "Özellikle son dönemlerde Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir. Burada hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bir de tabii Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılışımızın bir ifadesidir" dedi. Diyarbakır'da bu anlayış içinde olanları gördüğünü ve tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Allah 'sırat-ı müstakim' üzere yaşamayı nasip etsin. Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var" diye konuştu.