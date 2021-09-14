Canlı yayın düellolarının galibi Demokrat Scholz oldu

Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi Hristiyan Birlik partilerinin adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin adayı Annalena Baerbock, ikinci kez televizyon programında karşı karşıya geldi. Programda adaylara koalisyon, ırkçılıkla mücadele, dijitalleşme ve artan kira ücretleri gibi konularda sorular yöneltildi. Yayın sırasında yapılan ankete göre Scholz yüzde 41 oy alarak tartışmanın galibi oldu. Scholz, ilk TV düellosunu da yüzde 36 ile kazanmıştı.