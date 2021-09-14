Çiftlik Bank kurucusu ’Tosuncuk’ Mehmet Aydın, hakim karşısında! Kendini böyle savundu

"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada Aydın, mağdurların zararını karşılayacak bir parası olmadığını ancak yurtdışında ve yurtiçinde el konulan malvarlıklarıyla zararını giderebileceğini söylemişti.

TOSUNCUK HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın yargılanmasına başlandı. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirilen sanık Aydın, mahkeme salonuna alındı.

2 TUTUKSUZ SANIK DA MAHKEME SALONUNDA

Duruşmaya Aydın ile birlikte tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç ve Koray Hasgül'ün de katıldı. Mahkeme salonuna getirilen tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın ise gri uzun kollu bir gömlek giydiği ve saçlarının uzadığı görüldü.

UZUN MAVİ GÖMLEK!

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın krem rengi pantolon ve uzun mavi gömlek giydiği görüldü.

4 TUTUKSUZ SANIK DA MAHKEME SALONUNDA

Duruşmaya Aydın ile birlikte 4 tutuksuz sanık da katıldı. Mahkeme salonuna getirilen tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın ise gri uzun kollu bir gömlek, krem rengi bir pantolon giydiği ve saçlarının uzadığı görüldü.

'HER KESİMDEN İNSAN VARDI'

Duruşmada 4 sayfalık yazılı bir savunma hazırladığı belirten Aydın, hakim karşısında savunmasını okudu. Tosuncuk savunmasında 'Çiftlik bankta milletvekili, polis, asker, eğitimi yüksek derece veya düşül derece olan birçok kesimden insan vardı. Ben ortaokul mezunu bir insanım. Bu sisteme nasıl bu kadar insanı dahil etmiş olabilirim' ifadelerini kullandı.

'HERKES HAYALİME İNANDI'

Zaman zaman sesi tirreten Aydın, hiçbir zaman olmayan bir şeyi varmış gibi göstermediğini ve hazırladığı projesine inandığını söyleyerek 'İnsanlar da benim hayalime inandı. Amacım Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktı. Art niyetim olsaydı destek almak için devlete bu projeyi sunmazdım, devleti işin içine katmazdım' şeklinde konuştu.

'HERKESİN MAĞDURİYETİNİ KARŞILAYACAĞIMI SÖYLEDİM'

'Olaylardan sonra herkesin mağduriyetini karşılayacağıma dair bir ses kaydı gönderdim' diyen Tosuncuk, 'Bazı çalışanlarım niyetimi suistimal etmiştir ama ben hiçbir çalışanıma talimat vermedim' sözlerini sarfetti.

'SAADET ZİNCİRİYLE ALAKASI YOK'

Sanık avukatı Fatih Kuş ise Mehmet Aydın'ın zamanında devlete sunduğu yazıyı mahkemeye vererek 'Bakanlık bu sistemin ponzi sistem olduğuna yönelik açıklama yaptı ve rapor hazırladı. Bu rapora yönelik yargılama yapılıyor. Bu rapor yeterli değildi. Saadet zincirine benzetilmeye çalışıldı. Bunun sebebi de ödül olarak altın verilmesi.' dedi.