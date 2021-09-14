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Haberler Gündem Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

14.9.2021

SAADET Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, korona virüse bağlı zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Asiltürk'ün nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'da rahatsızlanarak Ankara'ya getirilip hastanede tedaviye alındığı belirtildi. Açıklamada, "Doktorlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmaktadır. Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır" ifadelerine yer verildi.

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