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Haberler Gündem Kabil Havalimanı’nda kadın personel işe döndü

Kabil Havalimanı’nda kadın personel işe döndü

Kabil Havalimanı’nda kadın personel işe döndü

15.9.2021

ABD güçlerinin 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmasından sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda işleyiş normale dönmeye devam ediyor. Havalimanı yetkililerinden alınan bilgilere göre, çeşitli departmanlarda yaklaşık 30 kadın işbaşı yaptı. İlerleyen günlerde sayının 60'a ulaşması bekleniyor. Kadınların, kontrol noktalarında, sınır polisi birliklerinde, teknik ve hizmet işlerinde çalıştığı görüldü.

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