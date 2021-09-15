  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Siirt’te ikna edilen örgüt üyesi teslim oldu

Siirt’te ikna edilen örgüt üyesi teslim oldu

Siirt’te ikna edilen örgüt üyesi teslim oldu

15.9.2021

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında 2008 yılında örgüte katıldığı tespit edilen bir terörist 13 Eylül tarihinde Şırnak Habur Kapısı'ndan güvenlik güçlerimize teslim oldu. Terörist, işlemlerinin sürdüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde ağabeyi ile buluşturuldu. Buluşmada duygulu anlar yaşandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Siirt’te ikna edilen örgüt üyesi teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.