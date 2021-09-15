Siirt’te ikna edilen örgüt üyesi teslim oldu

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında 2008 yılında örgüte katıldığı tespit edilen bir terörist 13 Eylül tarihinde Şırnak Habur Kapısı'ndan güvenlik güçlerimize teslim oldu. Terörist, işlemlerinin sürdüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde ağabeyi ile buluşturuldu. Buluşmada duygulu anlar yaşandı.