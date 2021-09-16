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Haberler Gündem Bozkır’ın BM’deki görevi sona erdi

Bozkır’ın BM’deki görevi sona erdi

Bozkır’ın BM’deki görevi sona erdi

16.9.2021

AB eski Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevi sona erdi. Bozkır'ın görev süresinin bitmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Genel Kurul Başkanlığı, BM'de seçimle işbaşına gelinen en üst düzey görevdir. BM'nin 75 yıllık tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olan Sayın Bozkır, görev süresince pandeminin getirdiği kısıtlamalara rağmen Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz biçimde devamını sağlamış, uluslararası toplumun vicdanını yaralayan krizlerin ele alınmasına yönelik çabalara öncülük etmiştir" denildi.
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