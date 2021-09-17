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Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…" dedi.

Başkan Erdoğan Mersin’de gençlerle buluştu

18.09.2021, 00:15 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021, 00:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda "Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ
Başkan Erdoğan gençlerle birlikte 'Her şey seni hatırlatıyor' şarkısını da söyledi.


O anlar ise sosyal medyanın en çok konuştuğu paylaşımlar arasına girdi.

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