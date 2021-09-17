Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda "Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım." ifadesini kullandı.
Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım… 🙂 pic.twitter.com/tf4cNRFgWH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2021
BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ
Başkan Erdoğan gençlerle birlikte 'Her şey seni hatırlatıyor' şarkısını da söyledi.
O anlar ise sosyal medyanın en çok konuştuğu paylaşımlar arasına girdi.
Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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