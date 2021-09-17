‘Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda 2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı töreninde Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

2021'İ AHİ EVRAN YILI İLAN ETTİK

ECDANIN bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz. 2021 senesini Ahi Evran yılı olarak ilan ettik. Ecdadımız dünyada Fetih kabiliyeti yanında devlet kurma kabiliyetiyle de maruftur. Bu devletler sadece kılıçla kurulmadı. Ahi Evran'ın 32 başlık altında sınıflandırdığı ahilik teşkilatı asırlarca bu topraklarda dayanışmanın bel kemiği olmuştur. Ahiliğin düsturlarını her çağda ve şartta geçerli kılan, onun özü ve fıtratıyla insanlığı merkezine almasıdır. Bugün adına toplam kalite yönetimi denen yaklaşımlar, ahiler tarafından asırlardır zaten uygulanmaktadır. Ahiliğin sosyal yönü üreticiyle satıcı arasında olduğu kadar zengin ile fakir arasında kurduğu dengedir. İnsanlığın bugün geldiği nokta, teknoloji ve bilimde kat edilen mesafe böyle bir birikimin neticesidir. Yahya Kemal'in deyimiyle kökleri mazide olan ati olarak bizlere düşen görev tarihimizin iz bırakan olaylarını önce kendimiz hatırlamak sonra herkese hatırlatmaktır. Hedeflerimizi bu şekilde büyüteceğiz. Biz hep bu anlayışla hareket ediyoruz. İşte bunun için 2023 hedefleri diyoruz, 2053, 2071 vizyonu diyoruz.

ESNAFIMIZ TEMİNATIMIZDIR

BİR ahinin tezgahı halka olduğu kadar Hakka hizmet yeridir. Mesela demiri döven bir zanaatkar o demirle birlikte nefsini de terbiye eder. Sizler böyle bir geleneğin temsilcilerisiniz. Esnaf sadece alan, satan, ticaret yapan değildir. Aynı zamanda o muhitin gözü, kulağı, yol göstericisidir. Bugünkü büyük şirketlerin hemen hepsinin de hikayesi küçük bir dükkandan başlar. Esnafı, milletimizin emaneti, yarınımızın manevi teminatı olarak görüyoruz. Kapısı 72 millete açık olan esnafın olduğu yerde din, dil, ırk ayrımı olmaz. Usta çırak ilişkisiyle kazanılan kabiliyetler, aynı zamanda gençlere vatan ve millet sevgilisi, saygıyı, dürüstlüğü de öğretir.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Birlik ve kardeşliğin devirler geçip dünya değişse de değişmeyecek değerler olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bu millet ne imtihanlardan geçti. Kardeşliğimiz ve milletimizin desteğiyle her şeyin üstesinden geldik. Bundan sonra büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını birlikte gerçekleştireceğiz. Salgının esnaf üstündeki yükünü azaltmak için tedbirler aldık. 760 bin esnafımız yaklaşık 19 milyar TL faiz indirimi kredisi kullandı. 2020 içinde toplam kullanılan kredi miktarı 43 milyar TL'ye ulaştı. Ağustos sonu itibariyle 2021 ise 140 bin esnaf ve sanatkara 17 milyar TL kredi temin ettik. İş yapamayan esnafın kredi sicillerine mücbir sebep kaydı düşüldü. 5 milyar TL'nin üstünde hibe desteği verdik. Toplam 4.3 milyar TL'nin üzerinde ödeme yaptık. İcra ve haciz işlemlerini durdurduk. Esnafın tezgahını açık tutmasını sağlamak için tüm imkanları seferber ettik" dedi.

'HAYAT PAHALILIĞI KONUSUNDAKİ SIKINTILARI BİLİYORUZ'

HAYAT pahalılığı konusundaki sıkıntıları da bildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle enflasyonu kontrol altına alarak fahiş fiyat artışlarını önüne geçeceğiz. Burada şeker pancarı 2021 alım fiyatlarını da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl 23 milyon tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatı yüzde 25'lik bir artışla ton başına 420 liradır" diye konuştu.

'İHRACATTA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYORUZ'

"BİRİLERİ ülkemizde kökünü bir türlü kurutamadığımız endişe havasını yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi adımlarımızı biliyorsunuz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Hamdolsun, gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadığı dönemde biz kayıpları kısa sürede telafi ederek yola devam ediyoruz. Ekonomide dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam salgın dönemi öncesinin dahi üstüne çıktı."