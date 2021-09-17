YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman?

Son dakika... ÖSYM: 2021-YKS Ek yerleştirme başvuruları 20-23 Eylül arasında alınacak.

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. İlk tercihlerde yerleştirmesi yapılamayan adayların tercih süreci başladı. İkinci yerleştirme olarak da bilinen süreci yakından takip eden üniversite adayları, YKS ek tercihleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte üniversite 2. yerleştirme işlemleri başlıyor. Bilindiği gibi, 140 puan alanlar da YKS ek yerleştirmede tercih başvurusu yapabilecek.

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE



2021-YKS Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.