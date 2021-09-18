Demokrasi şehitleri unutulmadı

MERHUM Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 60. yılında İstanbul Topkapı'daki Anıt Mezar'da anıldı. Törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Memleketi Aydın'da çeşitli etkinliklerle anılan Menderes'in doğup büyüdüğü Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi'nde Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes lokma döktürüp mevlit okuttu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, merhum Adnan Menderes'in hatırasını yaşatmak için inşa ettirilen ve açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapılacak olan "Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin" tamamlanarak açılışa hazır hale getirildiği müjdesini verdi.

MENDERES GÖNLÜMÜZDE

ÇAKIRBEYLİ Köyü Muhtarı Özer Orcan, demokrasi şehidi Adnan Menderes'in ölüm acısını yıllarca yaşadıklarını belirterek, "Bu topraklardan çıkan Başvekilimiz çok müstesna bir insandı. Vatana millete hizmet eden büyük bir devlet adamıydı. Menderes'in köylüsü olmaktan onur duyuyoruz ve onu rahmetle anıyoruz. Her yıl köyümüzde rahmetli Adnan Menderes ve oğlu Aydın Menderes için lokma döktüren Ümran Menderes'e teşekkür ediyoruz" dedi.



MÜZE AÇILIŞA HAZIR

MERHUM Menderes'in doğup büyüdüğü Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'nin girişindeki Çine Çayı'nın kenarına 3 katlı Adnan Menderes'in adını taşıyan müze binası inşa edildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Menderes'in 60'ıncı ölüm yıldönümünde müze inşaatının tamamen bittiğini söyledi.



ERDOĞAN AÇACAK

Müzenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını da belirten Aksoy, "Binanın giriş kapısının önünde Menderes'in makam aracı ve Çakırbeyli çiftliğinde kullandığı traktör yer alıyor. Müzenin zemin katında bir dijital kütüphane ile sinevizyon odası bulunmakta. Menderes'in kullandığı eşyalar ile o dönem yurt içi ve dışından getirilen eşyalar sergilenecek. Binanın son katında ise Menderes'in görevi döneminde yaptığı icraatlar anlatılıyor. Adnan Menderes'in aziz hatıralarının sergileneceği müzemiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek" diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ