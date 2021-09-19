Başkan Erdoğan gençlerle: Şovmenlere bakıp fikir belirlemeyin

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü Mersin ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği programın görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan, "Alt yapıya ilişkin eksiklerimizi tamamladığımız için bundan sonra tüm imkanlarımızı eğitim öğretimin her kademesinde ve elbette üniversitelerde kalitenin yükseltilmesine teksif edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Medya ve sosyal medya gibi büyük bir kısmı yalan veya saptırma üzerine kurulu manipülasyon araçlarıyla popüler sanatçı, fenomen, şovmen bu türlerden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin" diye konuştu. Erdoğan, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve sanatçı Elif Buse Doğan'ın sslendirdiği bazı türkülere de eşlik etti.