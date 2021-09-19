Başkan Erdoğan’dan fahiş fiyat açıklaması: Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan fahiş fiyat artışlarına ilişkin, "Buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. ABD dönüşü bizzat ilgileneceğim." mesajını verdi. Erdoğan, "Seçim yasasındaki değişiklik teklifini meclis açıldığında göndereceğiz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Başkanlığını Büyükelçi Volkan Bozkır'ın üstlendiği geçtiğimiz yılki genel kurul salgın nedeniyle fiziken yapılamamıştı. Bu nedenle 14 Eylül itibarıyla görevini tamamlayan Bozkır'ı şahsım milletim adına tebrik ediyorum.

Bu yılki genel kurul salgının atlatılması, sürdürülebilirliğin yeniden inşası, insanların haklarına saygı ve BM'nin yeniden canlandırılması için dayanıklılığın umut yoluyla tesisi temasıyla gerçekleştiriliyor.

Öncü rol oynadığımız sağlık, iklim ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin meseleler gündemde ağırlıklı bulunuyor.

Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül Salı günü BMGK'ya hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim.

Ziyaretim vesilesiyle çok sayıda devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerim olacak. Ayrıca Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek Daha Adil Dünya Mümkün programına katılacağım. Türkevi binamızın açılışını pazartesi günü anlanlı bir törenle gerçekleştireceğiz.

BM'nin hemen karşısında yer alan arsamız üzerinde inşa edilen binamız milletimize kazandırdığımız yeni bir şahaser olarak hizmete girmiş olacak.

ABD'deki bazı basın yayın organı temsilcileriyle görüşme ve mülakatlar da gerçekleştireceğim. Türk ve Amerikan iş dünyası temsilcileri ile de görüşmelerimiz olacak. 11. Türkiye Yatırım Konferansı'na da iştirak edeceğim.

Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.

FAHİŞ FİYAT CEVABI

Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle bir şey söz konusu değildi. Yurtlar, çift yatak bilemediniz üç yataklı odalar olmak üzere modern şekilde yurtlarımızı yaptık. Bu konuda yurtlarımızla iftihar ediyorum. Tabi bay Kemal'e kalırsa ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı dikili bir ağacı yok ama yalan mı aman yarabbim. Onunla beraber tabi hareket eden medya grupları var. Onlar devamlı karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Ne yaparsa yapsın kervan yürüyor. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yalan atıyor ki bir sene içerisinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Bizim üniversite öğrencilerine yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Mesela sözcüsü birşeyler söylüyor. Yine yalan yine yalan. Diyor ki çiftçi battı. Ben daha bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Yüzde 25 şeker pancarına zam yaptık. Çay ve fındık da keza öyle. Ben de diyorum ki bu yalancılara değil benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet memnun. Bu şehirleri dolaşıyorum ben nerede ne var yerinde gezerek görüyoruz. Bunların yalanlarına inanmak mümkün değil. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs biz geldiğimizde 45 liracıktı. 650 liraya çıktı nereden nereye geldi. Asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücrette bir ücret alıyorlar bu noktaya geldi. Fakat bunlar bunu görmek istemiyorlar görmeyeceklerde. Harçlarla ilgili uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık. Sizin döneminizin sorunu olan harçları biz unutmadık. Bunlar CHP döneminden gelen sorunlardı bunları biz kaldırdık.

Bizim atacağımız adım şu, zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerde bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. İnşallah ABD dönüşü de bizzak kendim de ilgilenmek suretiyle üzerine gideceğiz.

BARAJ AÇIKLAMASI

Seçim yasasındaki değişiklik teklifini Meclis açıldığında göreceğiz. Seçim barajının düşürülmesi konusunda temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim.

AFGANİSTAN MESAJI

İnsani yardım konusunda tereddüdümüz olmaz. Devlet ve STK'lar olarak inşallah Afganistan'a bu tür yardımlarımızı göndereceğiz.

ERMENİSTAN'IN KORİDOR AÇIKLAMASI

Bu koridorun açılmaması - açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Tayyip Erdoğan'la görüşme arzu ediyorsan burada belli adımların atılması gerekli. Görüşmelere kapalı değiliz. Görüşmeleri yaparken onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle adımları atması lazım. Gürcistan Başbakanı'nın diyalog talebini bana ulaştırması eğer bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiuyetimi gösterir ve diplomasiyi burada başlatırız. İnşallah burada olumsuzluk değil olumlu yaklaşım başgösterir.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NIN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Göçmenler konusunda bunun en çok yükünü çeken, kahrını çeken biziz. Türkiye'de göçmen olarak 4.5 milyon insan var. Türkiye, gereken adımların da karşıdan atılmasını bekliyor. Miçotakis'in görüşme talebini ABD'de gerçekleştireceğiz. Yaptıkları bu 9'lu açıklamada maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar var. Bunun üzerinde de Dışişleri bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler, ne derece direnecekler göreceğiz. Türkiye kimsenin kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları dürüst şekilde karşıdan görmemiz gerekir.

ABD ZİYARETİ PROGRAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde ABD'de ziyaretlerde bulunacak.

Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacak.

21 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda konuşacak

Başkan Erdoğan, "COVID-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül'de hitaplarını gerçekleştirecek.

ÇOK SAYIDA LİDERLE İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

Ziyaret vesilesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacağı bildirilen Başkan Erdoğan, ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferans kapsamında ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

ABD'DEKİ BASIN KURULUŞLARINA MÜLAKATLAR VERECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermesi ve Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ne katılması öngörülüyor