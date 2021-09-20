Başkan Erdoğan, ’Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabını BM Genel Sekreteri Guterres için imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır da hazır bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN, GUTERRES'E KİTABINI HEDİYE ETTİ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan küresel dünyanın sorunlarına dikkat çektiği 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını Guterres'e hediye etti. Başkan Erdoğan, Guterres için kitaba imza da attı.

"KONUNUN MUHATAPLARINDAN OLAN GUTERRES'E İMZALANDI"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan, Turkuvaz Kitap Genel Müdürü İbrahim Altay, "Turkuvaz Kitap olarak yayınladığımız Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının İngilizcesi A Fairer World is Possible yazarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konunun muhataplarından olan BM Genel Sekreteri Guterres'e imzalandı" dedi.