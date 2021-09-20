Başkan Erdoğan: ’Fahiş fiyat zulmünün önüne geçeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Başkanlığını Büyükelçi Volkan Bozkır'ın üstlendiği geçen yılki genel kurulun Kovid-19 salgını nedeniyle fiziken yapılamadığını hatırlatan Erdoğan, 14 Eylül itibarıyla görevini tamamlayan Bozkır'ı zorlu dönemde sergilediği yöneticilik meziyetleri için tebrik etti. Erdoğan, toplantıda özetle şunları söyledi:



110 BAŞKAN KATILACAK

Büyük önem atfettiğimiz ve öncü rol oynadığımız sağlık, iklim ve sürdürülebilir kalkınmaya dair meseleler, genel görüşmelerin gündeminde ağırlıklı yer tutuyor. Genel kurula 110 civarında ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde fiziki katılım sağlanması bekleniyor. Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül Salı günü BM Genel Kuruluna hitap edeceğim. Konuşmamda Türkiye'nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzeninin tesisi hedefine olan güçlü desteğini vurgulayacağım. BM gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı dile getireceğim. Çevrimiçi icra edilecek BM Gıda Sistemleri Zirvesi'yle BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı'na birer video mesajla iştirak edeceğim. Ziyaretim vesilesiyle BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerim olacak.

TÜRKEVİ AÇILACAK

New York'ta bulunduğum süre zarfında Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASK) tarafından düzenlenecek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta ABD'deki vatandaşlarla, soydaşlarla ve Amerikan Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceğim. New York'ta diplomatik temsilciliklerimize ve KKTC temsilciliğine ev sahipliği yapacak olan Türkevi binamızın açılışını törenle gerçekleştireceğiz.

'BUNLAR GÖRMEK İSTEMİYORLAR'

BİR gazetecinin "Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili atılacak adımlar var mı? Emlak sektöründe de benzer bir manzara var. Bazı öğrenciler kiralık ev bulmakta sıkıntı yaşıyor" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yurt konusunda Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan gayet modern yurtlarımız var. Tabii Bay Kemal'e ne yaparsanız yapın. Çünkü onun dünyası farklı, dikili bir taşı yok. Ama yalan bunda bol."



'PAŞİNYAN SAMİMİYSE ADIM ATMASI LAZIM'

AZERBAYCAN ve Nahcivan arasında bir koridor açılması planıyla ilgili Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamasıyla ilgili görüşleri sorulan Erdoğan, şu cevabı verdi: "Bu koridorun açılması siyasi bir mesele. Bir taraftan bunu söylerken bir diğer taraftan da benimle görüşme arzu etmesi düşündürücüdür. Eğer bir görüşme arzu ediyorsa belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz. Ama bu görüşmeleri yaparken olumlu yaklaşım görmemiz lazım. Gerçekten samimiyse diplomasiyi başlatırız."



'TÜRKİYE KİMSENİN KAPI KULU DEGİLDİR'

YUNANİSTAN Başbakanı Miçotakis'in yaptığı açıklamalar hatırlatılan Erdoğan, "Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük kahrını çeken biziz. Türkiye'de 4 buçuk milyon göçmen var. Tabii Miçotakis'le Amerika'da görüşmemiz var. Maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar oldu. Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Türkiye kimsenin kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları görmezsek ona göre adım atarız."



"SÜRATLE ORTADAN KALDIRACAGIZ

"BU ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Özellikle Ticaret Bakanı'nın sorunu biraz yoğun olacak. O da nedir? Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle, bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını, üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Amerika dönüşü de bizzat işin üzenine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğim."