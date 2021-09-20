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Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN heyetini kabulünde konuştu. Erdoğan, "İster DEAŞ, ister PKK ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gence taamülümüz yoktur. Bunun için onlar bir çalışıyorsa biz on çalışacağız." dedi.

Başkan Erdoğan’dan New York’ta önemli açıklamalar: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok

20.09.2021, 22:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021, 22:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuştu. Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin milletimize, ülkemize ve davamıza ağır faturaları olacaktır." dedi. Erdoğan, "İster DEAŞ, ister FETÖ ister PKK olsun bizlerin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin milletimize, ülkemize ve davamıza ağır faturaları olacaktır. Gençlerimizin kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Her türlü imkanı sunduk. Türken Vakfı, Gençlik köprüleri gibi programlar sayesinde ülkemize yönelşik önyargıların kırılmasına yardımcı oluyor. İster DEAŞ, ister FETÖ ister PKK olsun bizlerin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur.

"BU MANKURTLARIN GENÇLERİMİZ AKLINI YIKAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını yıkamasına izin vermeyeceğiz. Bu çatı altında çaba gösteren siz kardeşlerime ben güveniyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gençlerimize her fırsatta şu hususu hatırlatıyorum, sizler sıradan bir ülkenin evladı değilsiniz. Atanız, Sultan Alparslan, Yavuz'dur, Barbaros'tur, Nene Hatun'dur... Siz İstiklal Harbi'nde nice destanlara imza atan kahramanların torunlarısınız. Cesur bir milletin çocuklarısınız. 15 Temmuz gecesi, milletimiz çıplak elleriyle tankları durdurarak tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir."

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